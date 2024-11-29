Fuara 7. kez katılan, Kahramanmaraş merkezli Teta Tohumculuk, yenilikçi tohum çözümleriyle hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu etkinlikte, Türkiye’nin öncü tohum firmalarından biri olan Teta Tohumculuk, yenilikçi ürünleriyle adeta göz doldurdu.

Tohumda Türk İmzası

TetaTohumculuk’un standı, özellikle ToBRFV virüsüne dayanıklı yeni domates çeşidi ve biberdeki yeni ıslah çalışmalarıyla büyük ilgi gördü. Sektörde yaşanan sorunlara çözüm üreten ve yüksek verimlilik sağlayan bu çeşitler, çiftçilerin ve tarım sektörü temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek MühendisiHacı Bozok, bu çalışmaların tarım sektörüne sağladığı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Teta Tohumculuk olarak, sektörde yaşanan zorluklara çözüm üretmek ve tarımın geleceğine yön vermek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yerli ve milli bir firma olmanın getirdiği sorumlulukla, daha dirençli ve verimli ürünler geliştirerek hem çiftçilerimize hem de tarım sektörüne katkı sağlamak en büyük önceliğimiz.”

Uluslararası İş Birlikleri ve Deneme Alanı Deneyimi

TetaTohumculuk'un fuarda sergilediği yeniliklerden biri, ziyaretçilere sunduğu deneme alanıydı. Burada tanıtılan yeni tohum çeşitleri, uluslararası katılımcılardan büyük beğeni topladı. Birçok ülkeden gelen sektör temsilcileri, ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken, bu görüşmeler sayesinde önemli ticari bağlantılar kuruldu.

Hacı Bozok, fuarda kurulan uluslararası bağlantılara vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Deneme alanımızda ziyaretçilerimize sunduğumuz çeşitlerimiz, tarımdaki yenilikçi vizyonumuzun bir yansımasıdır. Fuar boyunca farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleriyle kurduğumuz ticari bağlantılar, global ölçekte iş birliği potansiyelimizi daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, Türk tohumculuğunun dünya çapında hak ettiği yere gelmesi adına bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır.”

“Sürdürülebilir Tarım İçin Çalışmaya Devam”

Hacı Bozok, TetaTohumculuk’un sürdürülebilir tarım hedeflerine değinerek, “Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerimizin refahını artırmak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. GROWTECH’te edindiğimiz geri bildirimler, çalışmalarımızın ne kadar doğru bir yönde ilerlediğini bir kez daha göstermiştir,” dedi.

Teşekkür ve Gelecek Vizyonu

Teta Tohumculuk, fuar boyunca standını ziyaret eden tüm çiftçilere, sektör profesyonellerine ve paydaşlarına teşekkürlerini sundu. Hacı Bozok, bu teşekkürleri şu sözlerle ifade etti:

“Standımıza gösterilen yoğun ilgi ve aldığımız geri bildirimler, bizi daha iyisini başarmak için motive etmektedir. Türkiye ve dünya tarımına değer katmak için çalışmalarımızı daha büyük bir azimle sürdüreceğiz. Bir sonraki GROWTECH’te, çok daha büyük hedeflerle yer almayı planlıyoruz.”

Sonuç olarak, Teta Tohumculuk bu yılki GROWTECH fuarında bir kez daha sektörün dikkatini çekmeyi başardı ve Türk tohumculuğunun uluslararası arenadaki gücünü sergiledi. | Kahramanmaraş