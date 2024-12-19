Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, bu süreçte sendikanın gerçekleştirdiği eylemler ve kazanımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

2005 yılında Düzce’de yapılan ilk eylemle başlayan süreç, 2006 yılında gerçekleştirilen ilk anketle devam etti. 2009 yılında ise ilk çalıştay düzenlendi. Özer, bu dönemde aile hekimliği çalışanlarının sorunlarını çözmek için sürekli bir mücadele verildiğini, faks ve dilekçe kampanyaları ile pek çok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Özer, sendikanın en kararlı tavrı sergilediği olaylardan birinin cumartesi nöbetleri olduğunu söyledi. “Cumartesi nöbetlerine karşı en kararlı tavrı ve mücadeleyi Türk Sağlık-Sen olarak ortaya koyduk. Haftalık eylem kararları ile nöbetlerin sonlandırılmasını sağladık,” dedi. Ayrıca, disiplin cezalarına karşı verdikleri mücadelenin de büyük önem taşıdığını, mahkemelerde birçok cezayı iptal ettiklerini belirtti.

Türk Sağlık-Sen’in kazandırdığı haklar arasında adli tıp nöbetlerinin iptal edilmesi, haksız damga vergisi kesintilerinin durdurulması, aile hekimliği sistemine dönüşü engelleyen düzenlemelerin kaldırılması ve Aile Sağlığı Merkezlerinde indirimli kamu tarifesinin uygulanması da yer aldı. Özer, “Yaptıklarımız, çalışanların hak ve hukuku için gösterdiğimiz tavır net olup, tüm aile hekimliği çalışanları bunun şahididir,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2023 yılında gündeme gelen yönetmelik değişikliği ile ilgili sendikanın itirazlarını dile getirdiğini belirten Özer, “Yeni düzenleme, çalışanlar için mağduriyetlere yol açacak. Sağlık Bakanı’na ve ilgili yetkililere sahanın taleplerini ilettik, ancak düzenleme hâlâ hayata geçti. Bu nedenle hukuki süreci başlattık,” şeklinde konuştu.

Özer, ücretlerdeki gerileme ve çalışanların sendikal faaliyetlere katılım nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekerek, “Aile hekimliği çalışanlarının ücretlerinde yaşanan bu düşüş kabul edilemez. Yasal haklarını kullanan çalışanlar cezalandırılamaz. Bu konuda açtığımız davalarla haklarını savunacağız,” dedi.

Türk Sağlık-Sen’in önceliğinin her zaman aile hekimliği çalışanlarının haklarını savunmak olduğunun altını çizen Özer, “Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın her meselesi bizim meselemizdir. Sorunların çözülmesi için mücadelemiz devam edecektir,” dedi.

Mehmet Özer, Türk Sağlık-Sen’in şimdiye kadar kazandığı hakların teminatı olduğunu belirterek, “Yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatıdır. Mücadelemiz kesintisiz devam edecektir,” diyerek açıklamasını sonlandırdı.