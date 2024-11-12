"Varlığınız daim, ömrünüz bereketli olsun Bilge Liderim. Allah, sizleri başımızdan eksik eylemesin," diyerek Bahçeli’ye şükranlarını sundu.

Hakkoymaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde, Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında Hakkoymaz, Osmaniye’nin Kadirli İlçesine bağlı Karatepe köyüne özgü, dünyaca ünlü ve coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimini hediye etti. Hakkoymaz, Murat Çeliker’in nazik kabulleri ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Hakkoymaz, MHP Genel Merkezi’ndeki ziyaretleri sırasında Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yavuz ile de gündeme dair istişarelerde bulundu. Yavuz’un sıcak karşılaması ve samimi sohbeti dolayısıyla teşekkürlerini ifade eden Hakkoymaz, ziyaretin verimli geçtiğini belirtti.

Hakkoymaz, son olarak MHP’nin yayın organı olan Türkgün Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Bilal Aydın’a da ziyarette bulundu. Karatepe kilimini takdim ettiği Aydın’a, gösterdiği misafirperverlik ve ilgiden ötürü teşekkür eden Hakkoymaz, "Türk milletinin gür sesi Türkgün Gazetesi’nin değerli başkanına içten teşekkürlerimi sunarım," dedi.