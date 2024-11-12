Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkoğlu ilçesinde inşasına başlanan 120 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik arterde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından yol çizgi, trafik işaret ve işaretçilerinin de imalatı da tamamlandı.

Yeni güzergâh, acil sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmanın yanı sıra deprem sonrasında hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerinin aksamadan sunulabilmesi adına stratejik bir öneme sahip 5 Milyon TL’lik yatırımla, yeni acil durum hastanesinin ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı.