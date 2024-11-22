Toplantıya başkanlık eden TÜRKAV Kahramanmaraş Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi:

“‘Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları’ kapsamında Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay teşkilatlarımızın katılımıyla 30 Kasım’da Osmaniye’de gerçekleşecek büyük buluşmanın hazırlıklarını tamamlıyoruz. Bu anlamlı organizasyon, milli birliğimizi ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, her zaman olduğu gibi şunu söylüyoruz: Var Olsun Devletin Asil Evlatları!”

Büyük Toplantı Öncesi Heyecan Yükseliyor!

30 Kasım’da Osmaniye’de düzenlenecek toplantıda Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illeri Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları, Ülkü Ocakları Teşkilatları, Kamu-Sen’e bağlı teşkilatlar, TÜRKAV teşkilatları, birçok STK’lar ve vatandaşların bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda önemli kararların vurgulanacağı bir platform olacak. Toplantının milli hassasiyetleri güçlendirmesi ve teşkilatlar arası dayanışmayı artırması bekleniyor.

Gündem ve Gelecek Planları Masaya Yatırıldı!

Aylık olağan toplantıda yalnızca yaklaşan organizasyonun detayları değil, aynı zamanda Kahramanmaraş teşkilatının gündemindeki önemli konular da değerlendirildi. Çalışma prensiplerinin daha verimli hale getirilmesi için öneriler sunulurken, vakfın yeni dönemdeki stratejileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

TÜRKAV Kahramanmaraş teşkilatı, toplantıyı birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlayarak bölgesel ve ulusal hedeflere ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlediğini bir kez daha vurguladı. Başkan Hakkoymaz, toplantıya katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, 30 Kasım’daki büyük buluşmaya güçlü bir katılım beklediklerini belirtti.

Bu anlamlı süreçte TÜRKAV, “Hilal’e Doğru” yolunda milli değerlerin ışığında yürümeye devam ediyor.