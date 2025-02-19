Başkan Karaca; Belediyeye gelen ödeneklerin kesilmesinin ilçelerine yapacakları hizmetleri aksatmayacağını da söyledi.

70 Bin Metrekare Parke Döşendi

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, depremin büyük hasar verdiği ilçede yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti. Deprem öncesinde ve sonrasında bozulan yolların onarımı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karaca, altyapı çalışmaları tamamlanan yollara 70 bin metrekare parke taşı döşediklerini ve bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Belediye olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de ekledi.

İlçeyi Ayağa Kaldırmak İçin Yoğun Çaba

Depremde ağır hasar alan Türkoğlu’nu yeniden inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Karaca, her ay İller Bankası tarafından belediyeye gelen kaynaklardan kesintiler olmasına rağmen ilçeye yeni finansmanlar sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

45 Milyon TL’lik Parke Üretimi

Belediyenin sadece parke üretimi için 45 milyon TL kaynak kullandığını ifade eden Başkan Karaca, “Kaski ve Armadaş’ın ilçemizdeki çalışmalarını takip ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın mağdur olmadan kaliteli ve güvenli yolları kullanabilmesini sağlamak,” dedi. Başkan Karaca, parke üretimi için ayrılan bütçenin ilçedeki yolların yenilenmesi ve modernizasyonu için önemli bir adım olduğunu belirterek, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların en kısa sürede onarılacağını vurguladı.

Depremde 9 Bin 500’ün Üzerinde Bağımsız Bölüm Yıkıldı

Türkoğlu’nda bin 850'i deprem sırasında yaklaşık 9 bin 500'ün üzerinde bağımsız bölümün yıkıldığına dikkat çeken Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca şöyle konuştu; "Birlik beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızla el ele vererek ilçemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Belediyemizin kapısı sonuna kadar hemşerilerimize açık, sorun ve talepleri için telefonumu günün her saatinde arayabilirler.

Bu ilçe halkı için çalışıyoruz

Biz onlar için varız. Belediyeye devir aldıktan sonra neler yaptığımız, esnafımızın mağdur olmaması için ödenen borçlar, bir iş makinesi bile olmayan belediyeye neler kazandırdığımızı, hangi hizmetleri hangi şartlar altında yaptığımızı, hesap verebilir ve hakkaniyetli yaklaşımımızı halkımız çok iyi biliyor.”

Bu çapulculara milletimizin parasını yedirmem

Belediyeden yalı kesilen bir iki art niyetli kişilerin sosyal medyada belediyelerini hedef alan söylemlerine de değinen Başkan Karaca; “Milletimin parasını bir iki çapulcuya yedirmem. Birileri tarafından finanse edilen sözde sosyal medya fenomenibu çapulcular kayadan toz bile kaldıramazlar.

Bu çapulcuların yallarını kesmeye devam edeceğiz

Belediyeden yalları kesilince avazlarının çıktığı kadar bağıran bu çapulcu tayfasına ve avenelerine en güzel cevabı hizmet ederek veriyoruz. Hizmet ettikçe, milletimizin emanetine sahip çıktıkça bunlar daha çok çığırtkan oluyor. Biz çalışmaya ve bunların yallarını kesmeye devam ederken bunlar da çığırtkanlıklarına devam etsinler.” dedi.

Bunların yanında işlerini layıkıyla yapan Kahramanmaraş basınına da övgüler yağdıran Başkan Karaca; “Şehrimizde, ilçemizde görevini layıkıyla yapan basın mensupları da var. Biz sosyal medya fenomeni bu çapulcuları da basın camiasından biri olarak görmüyoruz. Bu çapulcular cepleriyle dilleri arasındaki bağı ortaya koyarak çalışıyorlar.” Diye konuytu.