"Ramazan Bayramı, Birlik ve Dayanışmamızı Güçlendiren Bir Fırsattır"

Başkan Karaca, mesajında Ramazan ayının manevi ikliminde umut, sabır ve paylaşma duygularıyla geçirilen mübarek günlerin ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu bayram, yüreklerimizi birleştiren, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren anlamlı bir zaman dilimidir. Bayramlar; sevginin, barışın ve hoşgörünün tüm topluma yayıldığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel anlardır." ifadelerini kullandı.

"Zor Günlerde Bayramın Birleştirici Gücü Hepimize Umut Vermelidir"

Özellikle zorlu süreçlerden geçilen bu dönemde bayramın birleştirici gücünün herkese umut ve güç vermesini dileyen Karaca, "Kimsesizlerin kimsesi, yoksulların sığınağı olan bu mübarek günlerde, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimize inanıyorum." dedi.

"Türkoğlu'nun Gelişimi İçin Tasarruf ve Verimlilik Esasımızdır"

İlçenin gelişimi için yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Karaca, "İlçemizi hak ettiği değere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni araç ve iş makinelerimizle hizmet kapasitemizi artırdık. Ancak savurganlığa asla izin vermiyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanarak, her bir vatandaşımızın emeğine saygı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz, Halkımızın Huzuru ve Refahıdır"

Türkoğlu’nun gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, "Bizim tek odak noktamız, halkımızdır. Hemşerilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin kalkınması ancak bilinçli yönetim ve kaynakların doğru kullanımıyla mümkündür." dedi.

"Bayramımız Mübarek Olsun"

Mesajının sonunda tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Karaca, "Bu bayramın birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sevgi ve kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz bir zaman olmasını diliyorum. Allah, bu bayramı milletimiz, ilçemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile kılsın. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle, Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.