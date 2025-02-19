Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için toplam 4,588 konutun ihale süreci tamamlanmış, bunlar arasında 3,204 kalıcı konut, 1,345 köy evi ve 39 çelik konut yer alıyor.

Son gelişmelere göre, 2,378 kalıcı konut ve 592 köy evi olmak üzere toplam 2,970 konut hak sahiplerine teslim edilirken, kalan 1,618 konutun inşa süreci devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ilçenin sosyal-ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.