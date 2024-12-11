Ateş, hem vatandaşları hem de sağlık çalışanlarını mağdur edecek bu uygulamaların, özellikle deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş gibi bir şehirde kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“GİTSENİZ SUÇ, GİTMESENİZ SUÇ”

Ünal Ateş, aile hekimlerinin beş günlük grev kararını desteklediğini belirterek, düzenlemelerin sağlık sistemine zarar vereceğini söyledi. Aile hekimlerinin rapor ve ilaç yazma yetkilerinin kısıtlanacağını, belirli bir süre hekimine gitmeyen vatandaşların kayıtlarının silineceğini ve bu durumun ceza puanlarıyla aile hekimlerini hedef alacağını vurgulayan Ateş, “Bu düzenlemeler, hem aile hekimlerini hem de vatandaşları çıkmaza sokacak. Gitseniz suç, gitmeseniz suç! Bu kadar adaletsiz bir sistem olamaz.” dedi.

VATANDAŞ VE HEKİM KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yeni düzenlemelere göre aile hekimlerinin basit raporlar için vatandaşlardan ücret talep etmek zorunda kalacağını belirten Ateş, bunun vatandaş ve hekim arasında gerilimlere yol açacağını dile getirdi. Ayrıca, başka bir bölgede misafir olarak bulunan vatandaşların artık o bölgedeki aile hekimlerinden hizmet alamayacağını söyleyerek, “Hastalandığınızda veya bir rahatsızlık yaşadığınızda, bulunduğunuz bölgedeki aile hekimi sizi muayene ederse ceza alacak. Bu, tamamen sağlık sistemini çökertmeye yönelik bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA KÖTÜ ETKİLENECEK

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısının deprem nedeniyle hâlâ toparlanamadığını hatırlatan Ateş, “İkinci basamak sağlık hizmetlerinin doğru düzgün verilemediği, hastanelerin yetersiz kaldığı bir şehirde, birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerine bu şekilde davranmak doğru değildir. Bu insanlar aylardır konteynerlerde, zor koşullarda halka hizmet vermeye çalışıyorlar.” dedi.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

Ünal Ateş, iktidarı bu yanlış düzenlemelerden vazgeçmeye çağırarak, “Aile hekimleriyle ilgili bu düzenlemeyi bir kez daha gözden geçirin. Bu haliyle uygulamaya konulması, hem vatandaşın hem de aile hekimlerinin zararına olacaktır.” ifadelerini kullandı.