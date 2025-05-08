Ateş, bu uygulamaların demokrasiye ve halk iradesine açık bir saldırı olduğunu vurgulayarak, “İşte tam da faşizm dediğimiz budur. Yılmayacağız, korkmayacağız!” dedi.



“ÖNCE IŞIKLARI SÖNDÜRDÜLER, ŞİMDİ DE UMUDU SUSTURMAK İSTİYORLAR”

Başkan Ünal Ateş, önceki gün miting alanının karartılması, ardından sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun X (eski Twitter) hesabının kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dün meydanlarda halkla buluşan sesi kısmaya çalıştılar. Miting alanını kararttılar, bugün de sabah Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabını susturarak halkın haber alma hakkını engellediler. Bu, sadece bir kişiye değil, milletin iradesine karşı yapılmış bir saldırıdır.”



“BU BASKI DÜZENİNE ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir baskı karşısında geri adım atmayacağını belirten Ateş, “Faşizm, tam da budur! Korku üzerinden siyaset üretmeye çalışan bu anlayışa karşı direneceğiz. Bizler yılmayacağız, korkmayacağız. Bu karanlık gidişe karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.



“HALKIN SESİ SUSTURULAMAZ”

Açıklamasını demokrasi ve özgürlük vurgusuyla tamamlayan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, “Ekrem İmamoğlu sadece bir isim değil, halkın değişim talebinin sesidir. O sesi karartmak isteyenler bilsin ki; halkın iradesi susturulamaz, demokrasi karartılamaz!” dedi.