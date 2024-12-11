Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde, KASKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan projeyle, bölgede 1 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırım bedeline sahip proje, mahallenin altyapı sorunlarını gidermeyi ve modern bir kanalizasyon altyapısı sunmayı hedefliyor. Mahallenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan bu yatırımla, mevcut altyapının modernize edilmesi amaçlanıyor. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için ekipler sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir Şehir Vizyonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde devam eden altyapı projelerinin Kahramanmaraş’ın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Görgel, “11 ilçemizin tamamında yürüttüğümüz altyapı yatırımlarıyla hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir şehir sunma hedefiyle çalışıyoruz. Üngüt Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz bu 1 kilometrelik kanalizasyon hattı, sadece bölgenin değil, çevresinin de altyapı ihtiyaçlarına çözüm sağlayacak bir proje. KASKİ Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, sürdürülebilir şehirleşme vizyonumuzun önemli bir parçası” diye konuştu.

Altyapı, Şehirlerin En Kritik Unsurlarından

Başkan Fırat Görgel değerlendirmelerinin devamında, “Altyapı, şehirlerin görünmeyen ama en kritik unsurlarından biri. Özellikle hızlı nüfus artışı ve şehirleşme oranı göz önüne alındığında, bu tür projelerin önemi daha da artmakta. Bugüne kadar ilçelerimizin pek çok noktasında önemli yatırımları hayata geçirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri planlayıp hayata geçirmeye devam edeceğiz. Üngüt Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.