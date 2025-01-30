Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve paydaş eğitim kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kampın üçüncü gününde Biyoloji dersi işlendi. Alanında uzman eğitimcilerin rehberliğinde sürdürülen program, öğrencilere sınavda başarılı olmanın yollarını gösterirken, kritik konu anlatımları ve interaktif soru çözümleriyle verimli bir eğitim ortamı sunuyor. Kampın üçüncü gününde, eğitimciler Aslan Aydın, Murat Sarıışık ve Engin Önüç, öğrencilere Biyoloji dersinde önemli bilgiler aktararak, sınavda dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Öğrenciler Kamptan Memnun

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda, konu anlatımlarının ardından interaktif soru çözümleri gerçekleştirildi. Bu sayede öğrenciler, konuların pekişmesini sağlarken, sınav stratejileri hakkında da değerli bilgiler edindi. Eğitimciler, öğrencilere zaman yönetimi, soru çözüm teknikleri ve stresle başa çıkma yöntemleri konusunda da rehberlik etti.Eğitim kampına katılan öğrenciler, programın kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, sınav sürecinde daha bilinçli ve hazır hale geldiklerini ifade etti. Ücretsiz olarak sunulan bu fırsatın, akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi ve iş birliği yapılan eğitim kurumlarına teşekkür etti.

“Muhteşem Bir Kamp Oluyor”

Kampın eğitmenlerinden Aslan Aydın, “Öncelikle böylesine kapsamlı bir organizasyonda yer almak ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Öğrencilerin kampa ilgisi son derece güzel ve heyecan vericiydi. Muhteşem bir çalışma oldu. 5 gün boyunca devam eden bu seminerin de öğrencilere çok fayda sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu. Diğer bir eğitmen Engin Önüç, “Büyükşehir Belediyesinin nazik davetiyle Kahramanmaraşlı öğrencilerle bir araya geldik. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizle deneyimlerimizi paylaşıyor, onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Murat Sarıışık da, “Kahramanmaraş’ta olmaktan ve burada öğrencilerle bir araya gelmekten son derece mutluyum. Bu kampın öğrencilere faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de biyoloji ile ilgili gençlere önemli bilgiler aktarmaya gayret ettim, püf noktaları paylaştım. Başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.