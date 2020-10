Babalarını kanser, annelerini deprem aldı

Deprem anında oğluna sarılan Fatma Öztürk'ün enkaz altından cansız bedeni çıkarılırken, oğlu ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de depreme evde yakalanan İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztürk, enkaz altında oğluna sarılmış halde bulundu. Kurtarma ekiplerinin çıkardığı anne Fatma Öztürk hayatını kaybederken oğlu ise yaralı kurtuldu.

YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ziraat Yüksek Mühendisi Fatma Öztürk'ün, eşini 16 yıl önce kanserden kaybettikten sonra biri Down sendromlu üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı ortaya çıktı. Deprem anında oğluna sarılan Fatma Öztürk'ün enkaz altından cansız bedeni çıkarılırken, oğlu ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Kocasını 16 yıl önce kanserden kaybeden Fatma Öztürk'ün biri Down sendromlu 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyordu. Bir kızı ve bir oğlunu okutan anne Fatma Öztürk'ün Down sendromlu oğlu Alper'i her gün jimnastik kulübüne götürüp getirdiğini belirten yakın arkadaşı Mine Zeytin; "Down sendromlu Alper annesi Fatma albaya çok düşkündü. Fatma abla her gün onu jimnastik kulübüne götürüyordu. Oğlunun Türkiye Şampiyonluğu bile vardı. Deprem anında Fatma abla ile üniversite okuyan oğlu birbirlerine sarılmışlar. Down sendromlu Alper ise Fatma ablanın bir kaç metre ilerisindeymiş. Fatma abla enkaz altından ölü, oğlu ise mucizevi şekilde yaralı olarak çıkarıldı. Alper'in ise kalçası kırıldı. Şimdi Fatma ablanın 3 çocuğu yetim kaldı" diye konuştu.