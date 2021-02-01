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Hatalı ameliyat sonrası hayatı karardı!

Konya'da 2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan hatalı ameliyat sonrası yüzde 44 engelli duruma düşen Çiğdem Sakman (45), yardım bekliyor

Hatalı ameliyat sonrası hayatı karardı!

Hatalı ameliyat sonrası hayatı karardı!

Konya'da 2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan hatalı ameliyat sonrası yüzde 44 engelli duruma düşen Çiğdem Sakman (45), yardım bekliyor

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:03
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Konya'da 2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan hatalı ameliyat sonrası yüzde 44 engelli duruma düşen Çiğdem Sakman (45), yardım bekliyor. Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirten Sakman, "Yaşamak ve çocuklarımın başında olmak istiyorum. Doktorunda cezasını çekmesini istiyorum' dedi.

Meram ilçesinde annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Çiğdem Sakman, karın ağrısı şikayeti ile 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Genel Cerrahi servisinde muayene olan Sakman'a 'rektum kanseri' teşhisi konuldu. Hemen ameliyata alınan Sakman'ın iddiaya göre izni olmadan hem rahmi alındı hem de mesanesinde yırtık meydana geldi. Hatalı şekilde ameliyat edilen Sakman hukuk mücadelesi başlattı.

'TÜRKİYE'DE BİR İLKİ YAPTIM DEMİŞ'

Çiğdem Sakman yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Orada kanser teşhisi konuldu ve ameliyat oldum. Rektum kanseri diye girdim ancak doktor bana Türkiye'de bir ilki denedim dedi. Benim hiçbir sıkıntı yaşamadığım organımı almış. 'Neden böyle yaptınız?' dedim. Türkiye'de bir ilki denedim, kim yapabilirdi ki bunu dedi. 15 gün sonra tekrar bir ameliyata alındım ancak mesaneme yapılan tamir tutmadı. Sağlam böbreklerime cihaz taktılar ve idrar çıkışı verdiler. Sapasağlam gittiğim hastanede ellerimde poşetlerle çıktım" dedi.

'KANSER HER YERİME SIÇRAMIŞ'

Hatalı ameliyat nedeniyle kanserin vücudundaki birçok yere sıçradığını belirten Sakman, "Hastalığın dördüncü evresindeymişim. Başka doktorlara gittim onlar da doktor hatası var, acil ameliyat olmak zorundasın enfeksiyon kana karışırsa her an ölebilirsin dediler. Mesanemde problem olunca hasta kanser tedavisi olamazsın dediler. Şimdi kanser akciğerime, kemiğime, tiroide, karaciğeri ve her yerime sıçramış. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an tedavi oluyorum ama kurtulamazsın da diyorlar. Allah'tan ümit kesilmez " diye konuştu.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'

Yaşamak istiyorum diyen Sakman, "Çocuklarımın başında olmak istiyorum. Doktorunda eğer hatası varsa cezasını çekmesini istiyorum. Hiçbir şeyin üstünün kapatılmamasını istiyorum. Mahkemeye verdik. Benim hayatımı kararttı, hayallerimi elimden aldı. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Çiğdem Sakman'ın avukatı Lokman Yeten tazminat davası açtıklarını belirterek şunları söyledi: " Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında Konya İdare Mahkemesi'nde hukuki süreç başlattık. Bu hukuki süreçte talebimizde müvekkilimin uğramış olduğu maddi ve manevi zararlara karşı olarak yaklaşık 1 milyon TL tazminat ödenmesi. Çiğdem hanım bu hatalı ameliyat neticesinde % 44 oranında engelli kaldı. Mesanesi yırtıldı, izin alınmaksızın rahmi alındı. Müvekkilim bu dava sonrasında, Türkiye'de yaklaşık 7-8 farklı ilde tedavisi devam ediyor ama maalesef ilk yapılan hatalı olduğu iddia edilen ameliyatlar neticesinde hala sağlığına kavuşabilmiş durumda değil" dedi.

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