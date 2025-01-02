Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en gözde kış turizm destinasyonlarından biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Şehir merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 300 rakımda yer alan tesis, hem Kahramanmaraşlılar hem de çevre illerden gelen binlerce misafire unutulmaz bir tatil deneyimi sundu.

Kayak merkezindeki 5 kilometrelik pistler, her seviyeye uygun 3 farklı kategoride hizmet vererek kayakseverlerin beğenisini kazandı. Ziyaretçiler, kayak ve snowboard gibi klasik kış sporlarının yanı sıra kızak ve ATV safari etkinlikleriyle de keyifli vakit geçirdi. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden aktiviteler, gün boyunca tesisi dolduran kalabalığın enerjisini yükseltti.

Bölgenin Turizm Potansiyeline Katkı

Yedikuyular Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde sadece Kahramanmaraş ekonomisine değil, aynı zamanda bölgedeki turizm potansiyeline de büyük bir katkı sağladı. Çevre illerden gelen ziyaretçiler, konaklama, yeme-içme ve alışveriş gibi faaliyetlerle yerel ekonomiye canlılık kazandırdı. Yıl boyunca kış turizmi için önemli bir cazibe merkezi olan Yedikuyular, sunduğu çeşitli imkânlarla bölgenin gözdesi olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış mevsiminin keyfini çıkarmak ve benzersiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen herkes, Yedikuyular Kayak Merkezi’ni keşfetmeye davet edildi.