Proje, Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini yüksek teknolojili cihazlarla donatarak, başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren (TUSAŞ, TEMSAN, Ergün Makine, Karen Otomasyon Hidrolik Pnömatik, Oğulmuş Endüstri Makine gibi) sanayi kuruluşlarının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve sanayide verimliliği artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı bulunan meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile mezun gençler için düzenlenecek eğitimlerle hem bireysel hem de bölgesel ekonomiye katkı sağlanacak. Atölyelerde, sanayi kuruluşlarından alınacak siparişlerle üretim yapılacak ve öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunulacak. Yüksek teknolojili tezgâhlarla donatılacak bu atölyeler, sanayi için örnek bir tesis haline gelecek ve üretim sektörlerinde yenilikçi tekniklerin gelişmesine öncülük edecektir.

Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yürütülecek proje, sadece savunma sanayisine değil, bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayarak, nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde büyük rol oynayacak.