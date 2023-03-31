Aday Adayı Kömürcü MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Aziz Kömürcü MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. MHP’nin koordinasyon merkezinde gerçekleşen ziyarette konuşan Kömürcü; “Kahramanmaraş’ın evladı olarak Kahramanmaraş’ta yetiştik, eğitimimizin devamında il dışına çıktık. Meslek hayatımız Kahramanmaraş il dışında geçti. Kendi alanımızda tecrübelerimizi artırdık.

SİYASET YAPMAYACAĞIZ, KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIZ

Bilindiği üzere asırların felaketini yaşıyoruz, şehrimiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu acılı süreçte demokrasinin devamı açısından seçimin zorunlu olduğunu biliyoruz. Fakat bu süreçte MHP olarak bölgemizde kesinlikle siyaset yapmayacağımızın, sadece kardeşlerimizle kucaklaşacağımızın da bilinmesini isteriz. Bize yakışan bir şekilde MHP’ye yakışan bir şekilde bu süreci yürütmeyi düşünüyoruz. Bu zorlu süreçte; Kahramanmaraş’ın evladı olarak bir sorumluluk almak istedik. Kendi üzerimize MHP’nin 28. Dönem aday adaylığı başvurusu yaptık, dosyamızı sayın başkanımıza arz ettik Genel başkanımızın genel merkezimizin takdirleri doğrultusunda aday olsak da olmasak da, listeye girsek de girmesek de, sadece asıl hedefimiz ülkemize milletimize teşkilatımıza hizmet etmek olacaktır.” Dedi.

TÜM ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Müracaat dosyasını Milletvekili Aday Adayı Aziz Kömürcü’den alan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz de yaptığı açıklamada partilerine yapılan aday adayı başvurusunun 37 olduğunu söyledi. Demiröz; “Milletvekili Aday Adaylarımızın hepsine başarılar diliyoruz. Deprem bölgesindeyiz ve öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşıyoruz, bu süreçte bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bölgemizde biraz sessiz seçim çalışması yürüteceğiz. Ve burada yaralarımız, acılarımız devam ediyor ama ülkemizde hayat devam ediyor. Demokrasinin gereği olan seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” Dedi.