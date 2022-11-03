Afşin’de ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi!

Ankara'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Afşin Belediyesi işbirliğinde ilçede 2 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 110 tespit edildi.

Başüstü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, öğrenciler için hazırlanan yardımlar için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Güven, "Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, Ankara'da üniversite okuyan Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor. Burs konusunda destek oluyorlar. Kahramanmaraş'taki kırsal okullarımızda da maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize de giyim yardımında bulunuyorlar. Vakfa destek olan iş insanlarına ve vakıf üyelerine bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü de kentteki çeşitli ilçelerdeki öğrencilere yardımcı olduklarını ve onlarla yakından ilgilenmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.