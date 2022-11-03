Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla...
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım...
Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta Koşulacak
Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta...
KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı
KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Aksakal Atandı
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu...

Afşin’de ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ihtiyaç sahibi 110 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Afşin’de ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi!

Afşin’de ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ihtiyaç sahibi 110 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

03 Kasım 2022 Perşembe 17:16

Ankara'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Afşin Belediyesi işbirliğinde ilçede 2 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 110 tespit edildi.

Başüstü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, öğrenciler için hazırlanan yardımlar için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Güven, "Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, Ankara'da üniversite okuyan Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor. Burs konusunda destek oluyorlar. Kahramanmaraş'taki kırsal okullarımızda da maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize de giyim yardımında bulunuyorlar. Vakfa destek olan iş insanlarına ve vakıf üyelerine bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü de kentteki çeşitli ilçelerdeki öğrencilere yardımcı olduklarını ve onlarla yakından ilgilenmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 03.11.2022 17:39
Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Ihtiyaç Sahibi öğrenciler Sevindirildi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör: “Yerli üretimi önemsiyoruz”
Başkan Güngör: “Yerli üretimi önemsiyoruz”
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu
Kahramanmaraş’ta evde yangın!
Kahramanmaraş’ta evde yangın!
SANKO’dan sanata ve sanatçıya katkı
SANKO’dan sanata ve sanatçıya katkı
Başkan Güngör, 2’nci Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na Katıldı
Başkan Güngör, 2’nci Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na Katıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber