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Ahır dağı Caddesi’nin asfaltı tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde bulunan Ahır Dağı Caddesi’nin yaklaşık 1 kilometrelik kısmında yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Ahır dağı Caddesi’nin asfaltı tamamlandı!

Ahır dağı Caddesi’nin asfaltı tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde bulunan Ahır Dağı Caddesi’nin yaklaşık 1 kilometrelik kısmında yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:07

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olan arterlerde de bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma yürütülen noktalardan bir tanesi de Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ve Tömek Yolu olarak bilinen Ahır Dağı Caddesi oldu.

Kuzey Çevre Yolu’na da ulaşım sağlayan arterin yaklaşık 1 kilometrelik kısımda genişletme çalışmalarının ardından asfalt uygulamaları da tamamlandı.

Genişliği 2 katına çıkarılan arterin sıcak asfaltla kaplanmasıyla Ahır Dağı Caddesi’nin konfor ve güvenliği artırıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

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Ahır Dağı Caddesi’nin Asfaltı Tamamlandı!
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