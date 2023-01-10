Ak Parti Kahramanmaraş kadın kollarından MİYABB ziyareti!

Miyabbbaşkanı Ebru Sema Akkurt’un basının sorunlarını dile getirmesiyle tüm sorunların çözülmesi ve basın camiasının daha kazançlı olacağı günlerin olmasını desteklediğini dile getiren Okur, basına Ülkemizin siyaset mekanizmasına katkı sunan, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı durumundaki güzide basınımızın temsilcisi olarak sizin şahsınızda, böylesine önemli mesleği fedakârca icra eden, özgür, şeffaf, ilkeli, tarafsız ve hakkaniyetli tüm medya mensubu arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım dedi.