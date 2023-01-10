Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan...
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan...
Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak
Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara...

Ak Parti Kahramanmaraş kadın kollarından MİYABB ziyareti!

Akparti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, 10 ocak Çalışan Gazeteciler günü Nedeniyle Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliğini Ziyaret etti,ziyaretinde Kahramanmaraş Basını ve basın yasasına ilişkin sohbet edildi.

Ak Parti Kahramanmaraş kadın kollarından MİYABB ziyareti!

Ak Parti Kahramanmaraş kadın kollarından MİYABB ziyareti!

Akparti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, 10 ocak Çalışan Gazeteciler günü Nedeniyle Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliğini Ziyaret etti,ziyaretinde Kahramanmaraş Basını ve basın yasasına ilişkin sohbet edildi.

10 Ocak 2023 Salı 17:03

Miyabbbaşkanı Ebru Sema Akkurt’un basının sorunlarını dile getirmesiyle tüm sorunların çözülmesi ve basın camiasının daha kazançlı olacağı günlerin olmasını desteklediğini dile getiren Okur, basına Ülkemizin siyaset mekanizmasına katkı sunan, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı durumundaki güzide basınımızın temsilcisi olarak sizin şahsınızda, böylesine önemli mesleği fedakârca icra eden, özgür, şeffaf, ilkeli, tarafsız ve hakkaniyetli tüm medya mensubu arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kollarından MİYABB Ziyareti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Başkan Güngör; “Tüm paydaşlarımızla koordinasyon halindeyiz”
Başkan Güngör; “Tüm paydaşlarımızla koordinasyon halindeyiz”
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Nar, MİYABB’ı ziyaret etti!
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Nar, MİYABB’ı ziyaret etti!
Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Biz seçime hazırız”
Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Biz seçime hazırız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber