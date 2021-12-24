Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...

Akdeniz’in En Büyük Millet Bahçesinde Geri Sayım Başladı

Alanı ve sosyal donatıları itibariyle Türkiye’nin 6’ıncı, Akdeniz’in ise en büyük millet bahçesi Kılavuzlu’da sona gelindi. 70 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje içerisinde birçok sosyal donatı alanı yer alıyor.

Akdeniz’in En Büyük Millet Bahçesinde Geri Sayım Başladı

Akdeniz’in En Büyük Millet Bahçesinde Geri Sayım Başladı

Alanı ve sosyal donatıları itibariyle Türkiye’nin 6’ıncı, Akdeniz’in ise en büyük millet bahçesi Kılavuzlu’da sona gelindi. 70 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje içerisinde birçok sosyal donatı alanı yer alıyor.

24 Aralık 2021 Cuma 09:45
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde hayata geçirilen “Kılavuzlu Millet Bahçesi” projesinde sona gelindi.

Tarihi Taş Köprü’nün de bulunduğu 300 dönümlük alan üzerine konumlandırılan tesis, Akdeniz’de 1., ülke genelinde ise 6. en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyor. Onlarca ağaç ve bitki türüne de ev sahipliği yapacak tesiste bitkilendirme çalışmaları ve yapı imalatları tamamlanırken, doğal taş ve zemin uygulamaları için hazırlıklar sürüyor. Birçok spor dalında sahaların ve donatının yer aldığı tesiste ayrıca amfi tiyatro, suni gölet, yürüyüş yolları, oyun grupları da bulunuyor.

Akdeniz Bölgesi’nin En Büyüğü

Projede gelinde son durum ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “300 dönüm alan üzerinde, TOKİ işbirliği ile Akdeniz Bölgesi’nin en büyük millet bahçesini inşa ediyoruz. Projemiz kafeteryalar, restoran, yöresel ürünler satış alanı, spor alanları, yürüyüş yolları, amfi tiyatro ve suni gölet gibi sosyal donatıların yanı sıra binlerce bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Alt ve üst yapı ile bitkilendirme çalışmalarında önemli mesafenin alındığı 70 Milyon TL’lik yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 24.12.2021 19:21
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz’in En Büyük Millet Bahçesinde Geri Sayım Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağlayancerit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çağlayancerit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor
Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor
Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi
Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi
Elbistanspor da hedef 3 puan
Elbistanspor da hedef 3 puan
Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!
Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber