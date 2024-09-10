Akın ve Çevik ailesinin en mutlu günü!

Adana ve Elazığ’da düzenlenen törenlerde, “Bir ömür boyu beraberlik” için söz veren çiftin düğün törenleri Adana’da başlayıp, iş insanı Feti Çevik’in memleketi Elazığ’da ve Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde devam etti.

İlki Adana’da düzenlenen törende: genç çift salona Çakal Çökerten Zeybeği oyunu ile girdi. Davetlilerin hayran bakışları arasında tamamlanan oyunun ardından nikah törenine geçildi. Nikahı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, şahitliklerini ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP il Başkanı Yusuf Kanlı, ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın , İş insanları Ali Göl, İsmail Bucak, Eser Özkan ile Avukat Hasan Kebeli yaptı.

ZEYDAN KARALAR’DAN “AYAĞINA BAS” UYARISI

Çiftin nikahını kıyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gelin Mine Akın’ı, damat Doğukan Çevik’in ayağına basması konusunda uyardı. Karalar, “Biliyoruz çok güzel zeybek oynuyor, seni de çok mutlu edecek ama, sen yine de ayağına bas” dedi. Bu uyarının ardından gelin, damadın ayağına alkışlar eşliğinde bastı.

Karalar, “Başta kıymetli Valimiz olmak üzere Adananın en değerli insanlarından oluşan şahitlerin nezdinde nikahı gerçekleştirdik. Son dönemlerde kıydığım en sağlam nikah. Bu kadar şehitten sonra bana düşen görev medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanak sizleri karı koca ilan etmektir, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KARALAR’DAN VALİ KÖŞGER’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Çiftin ve nikah şahitlerinin tanıklık sözü ve imzaların atılmasının ardından Başkan Zeydan Karalar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in kente gelişinin bir yılı yeni doldurduğunu ancak, bu süre zarfında çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek teşekkür etti.

“ADANA İÇİN BÜYÜK ŞANS”

Karalar, “Değerli valimiz Adana için büyük bir şans. Onun önderliğinde Adana’yı önemli yerlere taşıyacak bir sürü projelere imza atıyoruz. Ben kendisine bir Adanalıdan çok

Adana’ya sahip çıktığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandıktan sonra, “tensip buyururlarsa” diyerek sözü Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’e bıraktı.

Vali Köşger, nezih bir davetli grubu ile bu mutlu güne şahitlik etmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu:

“Akın ve Çevik ailesinin mutlu gününde hep beraberiz. Başkanımızın ifade ettiği gibi bu nikahın temelleri çok sağlam atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı nikahı kıyıyor, şehrin valisi şahit, iktidar partisinin temsilcileri şahit, çok değerli iş insanları şahit. Çok güzel bir nikah gerçekleşti. Evlatlarımızın mutlu, mesut bahtiyar, iki cihan saadeti içinde bu memlekete değerli bireyler kazandırmalarını diliyorum” dedi.

Vali Köşger, Akın ve Çevik ailelerine hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra gençlere, “Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda bahtiyar olsunlar” temennisi ile sözlerini tamamladı.

Törene; Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Sanayi ve Teknoloji Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yalçın Kekeç, Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel, Adana eski il Sağlık Müdürü Dr. Alper Pişkin, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Engin Kanber ve Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci, iş insanı ve çiftin aileleri katıldı.

Düğün töreni; Adana’nın en gözde ekibi Her Telden ve Elazığ’dan getirilen davul zurna ekibinin eşliğinde sürdü. Düğünün sonunda ise geleneksel kına merasimi yapıldı. Gelin ve damat, ellerine yakışan kınanın ardından geç saatlere kadar eğlenmeye devam ettiler.

Elazığ’da devam eden düğün töreni ise iş insanı Feti Çevik’in memleketi olan Maden ilçesinin Kavak köyünde başladı. Anne Ayşe Çevik’in yaşadığı evde üç gün üç gece devam eden törenlerde, tüm köy halkının ve genç çiftin yakınlarının katılımı ile davullar hiç susmadı.

Üçüncü günün sonunda ise babaanne Ayşe Çevik’in evinden davul zurna eşliğinde çıkan genç çift, araç konvoyu ile Elazığ’a hareket etti. Törenlerin finali kentin en gözde mekanlarında The Serra Garden’de gerçekleşti. Mine ve Doğukan Çevik çifti salona Adana’da olduğu gibi Çakal Çökerten Zeybeği ile giriş yaptı. Ancak, genç çiftçin oyunlarını tamamlamasının ardından acı bir haber alındı.

Kavak Köyü sakinlerinden olan ve düğün törenine katılmak için geldiği düğün salonunun karşısındaki petrol istasyonuna sigara almak için giden ancak, dönüşte yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı Sıdıka Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi, damadın babası Feti Çevik müziği durdurup mikrofonu eline alarak duyurdu. Çevik, “Düğün törenimize katılmak için buraya gelen Kavak köyü sakinlerimizden yakınımız Sıdıka Gül’ü maalesef kaybettik. Çok üzgünüz. Bu nedenle düğünümüzü burada sonlandırıyoruz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.