AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında şehirde meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına eylem planının oluşturulması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve iş bölümünün yapılması için kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, AFAD ve diğer paydaş kurumlardan yetkililer yer aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda; kış aylarında yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması, gerekli iş bölümünün yapılması, kar yağışına karşı hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması, meydana gelebilecek hasarın en aza indirilmesi gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu.