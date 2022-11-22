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AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlem alınmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlem alınmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

22 Kasım 2022 Salı 18:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında şehirde meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına eylem planının oluşturulması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve iş bölümünün yapılması için kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, AFAD ve diğer paydaş kurumlardan yetkililer yer aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda; kış aylarında yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması, gerekli iş bölümünün yapılması, kar yağışına karşı hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması, meydana gelebilecek hasarın en aza indirilmesi gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu.

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AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
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