Ali Babacan’dan KMTSO’ya Ziyaret

Art arda yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ekibi, temasları kapsamında KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’yu ziyaret etti. Ziyarete; Babacan’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP 2. Sıra Milletvekili Adayı İrfan Karatutlu, parti yöneticileri ile KMTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Mustafa Buluntu, Babacan nezdinde Deva Partisi heyetine, deprem sonrası kentin ticaret ve sanayi tesislerinde oluşan hasarla ilgili bilgi verirken, genelde Kahramanmaraş ekonomisi özelde ise yaraların sarılmasına yönelik konular ele alındı. Babacan iseKahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması noktasında DEVA Partisi olarak çalışacaklarını vurguladı.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.