Ali Kayası cam teras ve turizm tesisleri’nin temeli atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası turizme kazandırılıyor. Bölgeye ulaşım için Bulutoğlu Mahallesi’nden 18 kilometre yeni yol açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 500 metrekare cam teras, kafeterya ve restoran, yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve otoparkı kapsayan Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin temelini attı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Temel atma töreninde Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin tanıtım filmi katılımcılara izletildi.

Şehrimizin Marka Değerini Artırıyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız birçok şehre nasip olmayan doğal güzelliklere sahip. Bizler de şehrimizi daha da ileriye taşımak için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz. Şehrimizin daha güzel olması, marka değerinin ve rekabet gücünün artırılması için el birliğiyle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim günü Türkiye Yüzyılı projesini açıkladı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz yeni yüzyılda çok daha büyük işlere imza atacak. Bunun somut örneklerinden bir tanesi de banttan indirilen yerli otomobilimiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çok Büyük İşlere İmza Attık

Güngör konuşmasının devamında, “Yerel yönetimler olarak bizler de hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, hem de yerel yönetimler manifestosu çerçevesinde şehirlerimizi, ilçelerimizi ve yerleşim yerlerimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hamdolsun bu noktada şehrimizde çok büyük işlere imza attık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi rasyonel işler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Sürdürülebilir mali yapının sağlanmasını ve sürdürülebilir yatırımları çok önemsiyoruz” ifadelerini kaydetti.

Turizm Yatırımlarımız Sürüyor

Güngör, “Hem kültür hem de doğal güzellikler açısından çok büyük mirasa sahibiz. Sahip olduğumuz bu mirası daha da geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Şehrimizdeki turizm alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz. Teras Kafe olarak bilinen yeni adıyla Şairler Tepesi olan tesisimiz bunlardan bir tanesi. Şairler Tepesi’nde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İnşallah kısa süre içerisinde burayı hizmete açacağız. Şehrimize gelen misafirlerimizin en uğrak mekânlarından birisi olacak inşallah. Kahramanmaraş’ın en önemli turizm mekânlarından birisi de Çınaraltı Sosyal Tesisi. Burası uzun yıllar boyunca şehrimizin turizmine ve gastronomisine hizmet etmiş bir alan. Buranın da dönüşümü gerekiyordu. Projemizi hazırladık, ihale sürecimiz devam ediyor. İnşallah son derece nezih bir mekânı da şehrimize kazandıracağız. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde burayı da hizmete açacağız” diye konuştu.

Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor

Devam eden ve planlanan turizm yatırımlarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz kapsamında bölgede çalışmalarımız sürüyor. Proje kapsamında Kanlıdere’ye yeni bir köprü kazandırdık. Bölgedeki tarihi konaklarda da restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu bölgede de tarihi dokuyu ortaya çıkararak cazibesini artıracağız. Kadıoğlu, Hayrigül 1 ve 2 konaklarında restorasyon çalışmalarımız başladı. Buraya Kahramanmaraş’ımızın tarihi dokusuyla bütünleşik bir butik konaklama ve yeme içme mekânı kazandıracağız. Yeşilgöz’de de ikinci etap çalışmalarımızın temelini attık. Dünyanın hiçbir şehrine nasip olmayacak güzelliklerden bir tanesi de Fırnız. Buranın da tahsisinde son aşamaya geldik. İnşallah yakın zamanda Fırnız’ın disipline edilmesi ve turizme kazandırılması için çalışmaya başlayacağız. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Buraya bir de otel ve kongre merkezi kazandıracağız” dedi.

Dünyanın En Güzel Mekânlarından Birisi Olacak

Ali Kayası’nın Türkiye’nin ve dünyanın en gözde mekânlarından birisi olacağını vurgulayan Güngör, “Ali Kayası, özellikle barajın da yapılmasıyla birlikte çok daha önemli bir doğal güzellik haline geldi. Burada hayata geçireceğimiz cam teras sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel mekânlarından birisi olacak. Buraya bölgenin dokusuna uygun yeni yeme içme mekânı, sosyal donatı alanları ve yürüyüş yolları kazandıracağız. Geçtiğimiz yıl buranın yolunu yaptık. İnşallah tesisin inşasının tamamlanmasının ardından asfaltını da tamamlayarak Ali Kayası’nı daha ulaşılabilir hale getireceğiz. İkinci etap çalışmalarımızda da Menzelet Barajı’ndan buraya tekneyle bağlantı sağlayacağız. Yine ikinci etap çalışmalarımız kapsamında Ali Kayası’na bir de cam köprü kazandıracağız. Projemizin devamında ise buraya yeni kamp alanları ve bungalov evler kazandırarak Ali Kayası’nın cazibesini daha da artıracağız” diye konuştu.

Hedef 1 Milyon Ziyaretçi

Başkan Güngör konuşmasını, “Verilere göre şehrimizin yıllık turizm potansiyeli 250 bine yakın. Bunu ilk aşamada 500 bin, orta vadede de bir milyona çıkarmamız imkânsız değil. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarla inşallah hedeflediğimiz turizm potansiyeline ulaşacağız. Turizm potansiyelimizi kat kat artırarak şehrimizin ekonomik gelişmişliğini de çok daha yukarılara taşıyacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu projemizi de hep birlikte şehrimize kazandırıyoruz. Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” cümleleriyle noktaladı.

Kahramanmaraş’ın Marka Değerini Artıracak Yatırımlar

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Çok güzel bir tesisin temel atma töreni için bir araya geldik. Hamdolsun yerel yönetimlerimiz büyük bir gayretle şehrimiz için çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracak birçok yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bir kısmının da yapımı devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarla Kahramanmaraş’ın rekabet gücü daha da artacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Çok Büyük Mesafeler Kat Etti

Kahramanmaraş’ın her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir turizm mekânını şehrimize ve ülkemiz kazandırıyor. Hiç şüphe yok ki şehrimizin değerine değer katacak bir yatırım. Kahramanmaraş artık ihracat ve turizm şehri konumuna geldi. Her geçen gün gerek hükümetimizin gerekse de yerel yönetimlerimizin yaptığı yatırımlarla Kahramanmaraş’ın turizm yüzü ülke ve dünya gündemine sunuluyor. Kahramanmaraş’ın artık daha tanınır ve bu noktada çok büyük mesafeler kat ettiğini belirtmek istiyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün temel atma töreni için bir araya geldiğimiz Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin temeli atıldı.