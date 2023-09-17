Ali kayası cam terası ekim’de açılıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, projeye ve bölgedeki çalışmalara ilişkin heyete bilgiler aktardı.

“Şehrimizin Turizm Potansiyelini Artıracak Bir Proje”

Ali Kayası Cam Teras’ın Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş’ımız çok güzel doğal miraslara sahip. Bugün de Ali Kayası mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen cam teras projesini yerinde inceledik. Bu güzel proje için Hayrettin Güngör Başkanımıza şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Ekim ayı içerisinde bu tesis açıldığında Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere bölgedeki tüm vatandaşlarımızın buraya büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Güzel şehrimize hayırlı olsun” dedi.

“Beklentimin Üzerinde Bir Proje”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Ali Kayası’nda hayata geçirilen cam teras projesini yerinde inceleme fırsatımız oldu. Açıkçası beklentimin çok üzerinde bir projeyle karşılaştım. Kahramanmaraş’ımızın turizmine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje. Şehrimizin en uğrak mekânlarından birisi olacak. Konum itibariyle de çok güzel bir lokasyonda yer alıyor. Çok büyük bir yatırım. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Son Derece Güzel Bir Tesis Oluyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarından birisi olan Ali Kayası Cam Teras’tayız. Cam teras, yeme içme alanları ve sosyal donatılarıyla son derece güzel bir tesis oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız için hep birlikte çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.