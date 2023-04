Ali Öztunç, Depremzedelerimize Evlerini Bedava Vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, İnsanlar bu zor günlerde kendilerine severek hizmet eden siyasetçileri istiyor. Atom karıncanın hakkını vermek aynı zamanda halkımızın sevgisine karşılık vermektir. İçinde sevgi barındırmayan her eylem ruhsuz ve anlamsızdır. Bir yönetici, seçilmiş bir insan halkını seviyorsa halkta bunu görür ve bu hizmete karşılık verir. Bana atom karınca ismini bu halk verdi. Bu sevgiye layık olmanın tek yolu ise bu sorumluluğu bilmekten geçiyor. Ben seçildiğim ilk andan itibaren bu büyük yükün ağırlığını bildim ve buna göre elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ettim. Gün içerisinde gelen mesajlar, telefonlar bazen yüzlerce oluyor ama ya hemen cevaplıyorum ya da bulduğum ilk fırsatta gelen tüm aramalara tek tek cevap veriyorum. Derdi olmayan, bir sıkıntısı olmayan Milletvekilini niye arasın. Mutlaka çözemediği bir sorunu ya da üstesinden gelemediği bir derdi vardır. Buna böyle bakmak lazım. Bakın beş yılı geride bıraktık bugün nereye gitsem sevgiyle karşılanıyorum. Çünkü ben şehrimi çok seviyorum”dedi.

Kahramanmaraş hiçbir zaman hak ettiği değeri ve sevgiyi görmedi.

Kahramanmaraş’ımız hizmet konusunda maalesef talihsiz bir şehir diyen Öztunç, “Kahramanmaraş hiçbir zaman hak ettiği değeri ve sevgiyi görmedi. Bu sebeple bugün birkaç kişi bir araya gelse ister istemez ağızlarından “Sahipsiz Maraş” sözleri çıkıyor. Sporda, ulaşımda, turizmde, tanıtımda, yatırımda, sağlıkta ve maalesef eğitimde Kahramanmaraş hak ettiği hizmeti hiçbir zaman layığı ile alamadı. Nereye bakarsanız hep yarım yapılan işler ve kırılan güveni görüyorsunuz. Ben de buna kızıyorum. Bazen sesim yüksek çıkıyor. Bunun tek sebebi Kahramanmaraş’ımızın bu muameleyi hak etmediğine olan kızgınlığımdandır. Komşularımıza baktığınız zaman aldıkları yatırımları sosyal ve ekonomik gelişmeyi çok iyi görüyoruz. Şehrimizin bir lobisi yok. Sebebiyse birlikte çalışmak yerine biz yaptık oldu deme bencilliğidir. Dünya da gelişimin ve iyileşmenin tek yolu ortak akıldır. Maalesef Kahramanmaraş ortak akılla yönetilmiyor. Birileri bir masa etrafında toplanıp halkın talep ve beklentilerini umursamadan kendi başına karar alıyorlar. Haliyle ortaya çıkan hiçbir karar tam anlamıyla halkın taleplerine karşılık vermiyor. Yıllardır bir kartopu gibi büyüyen şehrimizin sorunları bugün bir çığ kadar büyümüştür. Yaşadığımız onca acıya rağmen hala ısrarla yanlış kararlar almaya devam ediyorlar. Sevdiklerini ailelerini kaybeden Kahramanmaraş halkı bugün çadır ve konteynerlerde yaşama tutunmaya çalışıyor. Herkes işini, evini ve sevdiklerini kaybetmiş. Bu da yetmezmiş gibi kaybettiği evinin yerine şehirden uzak bir yer tarif edip buraya ev yapacağız diyorlar. Üstelik bunu da parayla satacağız diyecek kadar rahatlar. Sevgili hemşerilerim Türkiye her depremzede vatandaşına evini bedelsiz verecek güce sahiptir. Yapılan yardımlarda bunu net bir şekilde gördük. Tüm ülke yaraların sarılması için seferber oldu. Yıkılan ev ve işyerlerini iyi bir planlamayla şehri dağıtmadan yapmak gerekir çünkü şehrin dışına yaptığınız ve parasını vatandaştan aldığınız yapılar hakket ettiği değere ve potansiyele sahip olmayacak. Haliyle depremin vurduğu vatandaş her şeyini kaybetmiş ve üstüne üstlük bir de bir ömür borçlanmış olacak. Ben bunu halkıma reva görmüyorum. Bu yanlıştan da bir an önce dönülmesini istiyorum. İnşallah biz yetkiyi aldığımızda bunların hayal olmadığını da herkes görecek”diye konuştu.

Seviyle ve ortak akılla hizmet edeceğiz

Kahramanmaraş hak ettiği değeri görmeli diyen Öztunç, “Kahramanmaraş potansiyeli ve yapısıyla doğru kararlar alındığında kısa sürede ayağa kalkar. Bunun yolları da net ve basittir. İlk önce halkın talep ve beklentilerini iyi analiz edecekler ve kimsenin mağdur olmayacağı bir program açıklayacaklar. Sonra bu programı uzmanlarla tartışıp eksiklerini tespit edecekler. Hem afetzedelerin gönlünü alacak hem de onları kısa sürede bakıma ve desteğe muhtaç olmadan ayağa kaldıracak adımları atacaklar. Dünya da savaş yaşamış, tusunami, deprem, salgın gibi felaketler yaşamış çok sayıda ülke ve toplum var. İşte bizde yaşadıklarımızdan ders çıkarıp doğru adımları atmaya başladığımızda göreceksiniz ortak akıl şehri nasıl ayağa kaldırıyor. Bilimin ve vicdanın reddettiği hiçbir uygulama hayata geçirilmemeli. Bunun acı örneklerini bugün bizzat kendimiz yaşıyoruz. Ahbap çavuş ilişkisini bir kenara bırakıp liyakate önem verseydik emin olun bugün bu kadar büyük yaralar almazdık. Bizim dönemimizde emin olun ortak akıl ve liyakat en büyük öncelik olacak ve birilerinin haykırmasına, zarar görmesini beklemeden çözülmeye başlayacak. Bu imkansız değil. İyi bir listemiz ve şehri temsil edecek potansiyele sahip donanımlı bir ekibimiz var. Biz hizmet etmeye talibiz ve göreve geldiğimizde sorunların nasıl çözüldüğüne herkes tanık olacak. Karar senin güzel şehrim Kahramanmaraş. Yıllardır aynı sorunları konuşuyoruz ama bakın bir arşın yol kat edemediler. Güzel şehrimin insanları artık sorunları dağ gibi büyütenlerin çözümün bir parçası olamayacağını da çok iyi görüyor”diye konuştu.