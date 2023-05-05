Ali Öztunç, ‘Vatandaşın en güçlü kozu oyudur, oy verdiğine hesap soracaksın’

Kahramanmaraş’ı oy deposu görüp hiç bir şey yapmadılar diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ali Öztunç, “ Kahramanmaraş’ı her zaman yüzüstü bıraktılar. Hızlı Tren dediler projesi bile yok. Havalimanı dediler uçaklar inmiyor. Aksu çayı yedi düvele malzeme oldu sonuç var mı? O da yok. Termik santral gene aynı. Belediyenin çalışanlarına yaptığını herkes biliyor. Düne kadar Kahramanmaraş’a akraba ziyaretine gelmeyenler Trabzon caddesinde doğmuş gibi anlatıyor. Kahramanmaraş halkı yıllardır bir stadyum istedi yapmadılar. Ülke de stadyum yapılmayan tek şehir Kahramanmaraş oldu. Hem stadyum yapmadılar hem de çürük raporu verdikleri stadyum tüm depremlere rağmen ayakta kaldı. Yeni Otogar yapılalı kaç yıl oldu? Kaçıncı defa tepeden tırnağa tadilat gördü. Bu milletin parası pul mu? Yazık günah değil mi? Her seçim öncesi gelip sözler veriyorlar. Sonra beş yıl ortada hiç bir şey yok. Partim muhalefet olduğu halde kavga ederek şehre hizmet getirtmeye çalıştım. Gerçekten şehrine aşık olan insanlar memleketinin bir derdini çıkar kürsüden söyler. Ben ne zaman kürsüye çıkıp şehrimin dört bir köşesindeki sorunları dile getirsem tutup bana bir de yalan söylüyor dediler. Yapılan hiçbir şeyi inkar etmedim edemem de. Nasıl inkar edeyim herkes yapılanı da yapılmayanı görüyor”dedi.

Partizanlık devri bitti. Aday devri başladı.

Öztunç, “İşin kolayını öğrenmişler dışarıdan gelip Sayın Cumhurbaşkanının oyuyla Milletvekili oluyorlar. Ama artık takım tutar gibi parti tutmayalım. Bakın Adana’ya, Mersine’e, Antalya’ya şehirde yaşayanlar oyu veriyor hizmet etmiyorsa bir sonraki dönem rakibini seçiyor. Bizim yalvara yalvara alamadığımız hizmeti her dönem alıyorlar. İşin sırrı bu. Görevini yapmayana oy vermeyeceksiniz. Şehrine hizmet etmeyip yatana oy vermeyeceksiniz. Oy verdiğiniz adama da hesabını soracaksınız. Vatandaşın en güçlü kozu oyudur. Biz de Kahramanmaraşlılar olarak elimizdeki kozu kullanalım ki hizmet gelsin. Ben nasıl aldığım oyun hakkını vermek için beş yıl çalıştıysam. Oyu alan diğer partiler ve adaylarda çalışsın. Ben çalışmazsam bana da verdiğiniz oyun hesabını sorun. Ama Allah aşkına ceketi gönderene ceketi iade edin ki memleketimize hizmet gelsin”diye konuştu.