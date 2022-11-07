ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, mesajında, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık düşünce ve ilkelerinin değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır” dedi.

Her 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkomutanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, milletine bıraktığı fikir ve eserlerini yaşatmanın haklı gururunu taşıdıklarını kaydeden Dr. Yıldırım, “İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.