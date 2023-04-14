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Azerbaycan Milletvekillerinden Başkan Güngör’e Ziyaret

Azerbaycan Parlamentosu milletvekillerini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Can Azerbaycan’ımız depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkânlarıyla yanımızda olarak her türlü desteği sağladı. Tüm Azerbaycan’a canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Azerbaycan Milletvekillerinden Başkan Güngör’e Ziyaret

Azerbaycan Milletvekillerinden Başkan Güngör’e Ziyaret

Azerbaycan Parlamentosu milletvekillerini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Can Azerbaycan’ımız depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkânlarıyla yanımızda olarak her türlü desteği sağladı. Tüm Azerbaycan’a canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 12:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Azerbaycan Parlamentosu milletvekillerini makamında ağırladı. Şehrin yeniden imarı, ticari hayatın canlanması, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Azerbaycan heyeti, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla Başkan Güngör’e geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Başkan Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri için Azerbaycan Parlamentosu milletvekilleri ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Can Azerbaycan’a Teşekkür Ediyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerdebüyük yıkım yaşadık. Hamdolsun devlet millet bir bütün halinde ilk günden itibaren yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Can Azerbaycan’ımız da depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkânlarıyla yanımızda olarak her türlü desteği sağladı. Bugün de Azerbaycan Parlamentosu’ndan bir grup milletvekilimiz acılarımızı paylaşmak için şehrimize ziyarete geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e, bugün bizleri ziyaret eden milletvekillerimize ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Milletvekillerinden Başkan Güngör’e Ziyaret
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