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Bakan Kirişci; “Biz vatandaşımızın yanındayız”

Kapalı Çarşı ve bölgede kurulan geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Vatandaşlarımız deprem psikolojisinden normal hayata geçiş noktasında büyük bir irade sergiliyor. Ayrıca vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğuna şahitlik ettik. Biz vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Bakan Kirişci; “Biz vatandaşımızın yanındayız”

Bakan Kirişci; “Biz vatandaşımızın yanındayız”

Kapalı Çarşı ve bölgede kurulan geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Vatandaşlarımız deprem psikolojisinden normal hayata geçiş noktasında büyük bir irade sergiliyor. Ayrıca vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğuna şahitlik ettik. Biz vatandaşımızın yanındayız” dedi.

18 Nisan 2023 Salı 17:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tarihi Kapalı Çarşı ve bölgeye inşa edilen geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette esnafların taleplerini dinleyen ve hayırlı işler dilekleri ileten Başkan Güngör ve Bakan Kirişci, vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında devlet millet el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Bakanımız ve milletvekili adayımız Sayın Vahit Kirişci, Valimiz ve İl Başkanımızla birlikte Kapalı Çarşı ve bölgede kurulan geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ederek işlerinde sürur ve bereket diledik, Kadir Gecelerini tebrik ettik. İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi bir şekilde ayağa kaldıracağız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin” dedi.

Vatandaşlarımız Hizmetlerden Memnun

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, “Vatandaşlarımız deprem psikolojisinden normal hayata geçiş noktasında büyük bir irade sergiliyor. Bugünkü ziyaretlerimizde bunu bir kez daha gördük. Ayrıca vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğuna şahitlik ettik. Biz vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

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Bakan Kirişci; “Biz Vatandaşımızın Yanındayız”
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