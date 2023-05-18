Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, Vatandaşlarla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Kirişci ve Başkan Güngör; şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları, planlanan projeler ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En Güçlü Desteği Vermeyi Sürdüreceğiz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci ile Hopurlu Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahalle sakinlerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Hamdolsun 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimize şehrimiz büyük bir teveccüh gösterdi. En büyük desteği sağlayan Büyükşehiriz. İnşallah 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci turda da Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.