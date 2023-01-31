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Balcıoğlu, “Üretime devamdan vazgeçecektik”

BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, ‘Kredi Garanti Fonu’ (KGF) ve kendi bünyelerinde geliştirilen kompozit ahşap plakasının savunma sanayindeki yeri hakkında BloumbergTV’de bilgi verdi.

Balcıoğlu, “Üretime devamdan vazgeçecektik”

Balcıoğlu, “Üretime devamdan vazgeçecektik”

BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, ‘Kredi Garanti Fonu’ (KGF) ve kendi bünyelerinde geliştirilen kompozit ahşap plakasının savunma sanayindeki yeri hakkında BloumbergTV’de bilgi verdi.

31 Ocak 2023 Salı 14:03

Balcıoğlu, “Pandemi başında hükümet iyi ve doğru bir kararla KGF destekli piyasayı destekleyip kredilendirmek istedi. Fakat maalesef bu krediler şirketlerce ve bankalarca bankaların eski borçlarının kapatılmasında kullanıldı. Maalesef piyasaya aktarılmadı. Bu defa bu aksaklığın olmayacağını kontrollü bir şekilde bu kredilerin zaten adı, İşletme kredisi olarak çıkacağı için piyasaya süreceği ve piyasada insanların döngüsünün rahatlayacağını umuyor ve bekliyoruz” dedi.

Kendi bünyelerinde geliştirilen kompozit ahşap plakası sayesinde savunma sanayinde yer alacaklarını dile getiren Balcıoğlu, “2022 çalışmalarına başladığımız kompozit ahşap plakasıyla ilgili saha İstanbul'da savunma sanayinde çalışmalar yapıyoruz. Çok daha basit ürünleri çok daha pahalı ithal ettiğimiz ürünleri artık Türkiye'de biz yapıyoruz ve bunu savunma sanayine monte etmek istiyoruz. Hem savunma sanayine hem de rüzgar enerji santrallerinin kanat yapımında kullanılmak üzere arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu konuda biraz daha hızlı çalışacağız. Biraz daha hızlı yürümek istiyoruz. Dünyada herşey çok hızlı değişiyor , bu değişime ayak uydurmak istiyoruz. Bizim yaptığımız plakanın özelliği karbon monoksit salgılamıyor. Yani insanı öldürmüyor zaten yanmıyor. Çok geç tutuşuyor, çok geç yanıyor ama yandığında da su buharı salgılıyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Balcıoğlu“Üretime Devamdan Vazgeçecektik”
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