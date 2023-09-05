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Başkan Çevik: Halkımızın hem maddi hem manevi yanındayız!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik esnaf ve hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmayan Başkan Çevik maddi ve manevi olarak vatandaşların yanında oluyor.

Başkan Çevik: Halkımızın hem maddi hem manevi yanındayız!

Başkan Çevik: Halkımızın hem maddi hem manevi yanındayız!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik esnaf ve hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmayan Başkan Çevik maddi ve manevi olarak vatandaşların yanında oluyor.

05 Eylül 2023 Salı 09:37

Gerçekleştirdiği plan ve projelerle adından sıkça söz ettiren Başkan Çevik kapı kapı dolaşarak vatandaşlara maddi ve manevi yardımda bulunmaya devam ediyor.

Çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Çevik halkın kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini ifade ederek:" Hepimizin bildiği üzere büyük bir ekonomik krizin eşiğindeyiz. Her ne kadar iktidar bu durumu basite indirgese de biz halkımızın içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyoruz. Ekonomik kriz, deprem gibi felaketlerin ardından vatandaşın çok zor geçindiğini, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını gözlerimizle görüyor, bizzat şahit oluyoruz.

Kahramanmaraş'ta kira fiyatları çok yükseldi. 5000 TL olan kiralık yerlere 30 bin TL isteniyor. Kiracı ile mülk sahibi arasında sorun yaşanıyor. Mülk sahipleri deprem bölgesinde herkese yardımcı olması gerekirken şimdiler de vicdansızlık yapıp fahiş kira artışı talep ediyor, kabul görmemesi halinde de kiracıları dışarı atmakla tehdit ediyor. Bu konuda devlet acilen radikal kararlar alıp bu kanayan yarayı durdurması gerekiyorken sessiz kalmasına anlam veremiyoruz.

"HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Halkımızı çok iyi anlıyoruz. Bizler de bu sebepten ötürü her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirterek halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yardımında bulunuyoruz. Halkımızın hem maddi hem de manevi olarak yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bizleri en iyi şekilde karşılayan, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, mutluluğuna vesile olduğumuz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Çevik: Halkımızın Hem Maddi Hem Manevi Yanındayız!
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