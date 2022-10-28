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Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!

Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:46

Başkan Çevik mesajında şu ifadeleri kullandı;"Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.

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Başkan Çevikten 29 Ekim Mesajı!
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