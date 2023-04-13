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Başkan Güngör; “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği sağlayan şehir olacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamız doğrultusunda canla başla gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği sağlayan şehir olacağız”

Başkan Güngör; “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği sağlayan şehir olacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamız doğrultusunda canla başla gayret edeceğiz” dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:18

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti 28. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Hasan Gezginç, Koray Kıraç ve Ramazan Gürbak, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve partililerin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Hayrettin Güngör: “Başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm milletvekili adaylarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizim partimizde ‘eski’ yok, bayrak değişimi var. 14 Mayıs’ta mevcut milletvekillerimiz bayrağı yeni milletvekillerimize devredecek. 27. dönemde görev yapan tüm milletvekillerimize de gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Şehrimizi Yeniden İmar Edeceğiz

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye, bölge için son derece önemli bir aktör. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde de ülkemiz çok büyük kazanımlar elde etti. Türkiye’nin elde ettiği bu kazanımların durmaması ve daha da ileri gitmesi için bu seçim çok önemli. Bu seçimin şehrimiz için de özel bir önemi var. 6 Şubat’ta maalesef iki büyük deprem yaşadık. Depremin getirdiği sorunları telafi etmemiz ve şehri yeniden imar etmemiz için de bizim ekip olarak çok büyük bir sorumluluğumuz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, devlet millet el ele yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz. El birliğiyle şehrimizi eskisinden daha dirençli, daha da sağlıklı bir şekilde yeniden yapılandıracağız. 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamız doğrultusunda canla başla gayret edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Yeni Bir Kahramanmaraş İnşa Edeceğiz

Toplantıda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir şekilde yeniden imar edileceğini belirten Bakan Kirişci, “Kahramanmaraş’ımız herhangi bir şehir değil. Kahramanmaraş’ımızın bir sanayi ve tarım şehri olduğunu unutmamamız gerekir. Kahramanmaraş’a ve Kahramanmaraş’ın üreteceklerine Türkiye’nin ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Yedi güzel adamlar çıkarmış, kültür, sanat, tarih her türlü değerlerin adeta ismiyle bezenmiş müsemma hale gelmiş olduğu bu şehri Allah’ın izniyle enkazın altından çıkararak yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz. Bu eseri hep birlikte ortaya çıkaracağız. Vatandaşımızın çözülmemiş tek bir problemini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör; “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza En Büyük Desteği Sağlayan şehir Olacağız”
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