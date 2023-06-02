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Başkan Güngör; “3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi”

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliği ile yapımı tamamlanan Demirciler ve Sarayaltı Çarşılarının kura çekim töreninde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şuana kadar 3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İnşallah kalan iş yerlerini de kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güngör; “3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi”

Başkan Güngör; “3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi”

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliği ile yapımı tamamlanan Demirciler ve Sarayaltı Çarşılarının kura çekim töreninde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şuana kadar 3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İnşallah kalan iş yerlerini de kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

02 Haziran 2023 Cuma 08:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle yapımı tamamlanan Demirciler ve Sarayaltı Geçici Esnaf Çarşılarının kura çekim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, STK temsilcileri ile esnaflar da katıldı.

Toplam 4 Bin 55 İş Yeri

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün yine bir güzelliğe hep beraber şahitlik ediyoruz. Yaşadığımız afet sonrası her alanda şehrimizi normale döndürme amacıyla gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da esnafımıza geçici iş yerleri oluşturuyoruz. Burada da hem AFAD hemde kardeş belediyelerimizin çok büyük desteği var. İnşallah bugünde 28 iş yerini esnafımıza teslim etmiş olacağız. Merkezde 2 bin 436, ilçelerde ise bin 619 olmak üzere 4 bin 55 planladığımız geçici iş yerimiz var. Şuana kadar 3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İnşallah kalan iş yerlerini de kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Esnafımıza hayırlı olsun. Geçici iş yerine geçen esnafımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnafımıza Hayırlı Olsun

Başkan Güngör’ün ardından bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, “Bütün milletvekillerimizle şehrimize ve milletimize hizmet etmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. 28 esnafımız inşallah iş yeri sahibi oluyor. Esnafımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve AFAD’ımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci’nin konuşmalarının ardından kura çekimine geçildi ve geçici esnaf çarşılarında hak sahibi olan vatandaşlara anahtarları teslim edildi.

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Başkan Güngör; “3 Bin 519 Iş Yeri Hak Sahiplerine Teslim Edildi”
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