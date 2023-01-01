Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına...
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi...
Gürbüz; “Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz”
Gürbüz; “Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin...
Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Kahve, Çikolata yakında hizmete giriyor!
Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Kahve,...
Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu
Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu

Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu

AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları yönetimiyle bir araya gelen Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve planladığı yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu

Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu

AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları yönetimiyle bir araya gelen Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve planladığı yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

01 Ocak 2023 Pazar 11:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve yönetiminin yer aldığı toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtladı. Başkan Güngör programda; Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan turizme, üstyapıdan spora tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar hakkında da gençlere bilgiler aktardı. Nazik davetleri için AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve yönetimine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörAk Gençlik Yönetimiyle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı
Başkan Güngör, Ali Kayası’nda Gençlerle Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Ali Kayası’nda Gençlerle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu
Kahramanmaraş Büyükşehir Gri Koç’u Öğrencilerle Buluşturdu
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
‘İnsanı Ele Veren Eller’ Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
Kahramanmaraş Valisi Coşkun Yılbaşı Nöbetindeki Personeli Ziyaret Etti
Kahramanmaraş Valisi Coşkun Yılbaşı Nöbetindeki Personeli Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber