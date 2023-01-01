Başkan Güngör, Ak Gençlik Yönetimiyle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve yönetiminin yer aldığı toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtladı. Başkan Güngör programda; Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan turizme, üstyapıdan spora tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar hakkında da gençlere bilgiler aktardı. Nazik davetleri için AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve yönetimine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.