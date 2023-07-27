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Başkan Güngör, “Amatör spora desteğimizi 2 katına çıkarıyoruz”

6 Şubat Şehitler Futbol Turnuvası’nın açılış programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizde amatör sporumuzun gelişmesi konusunda Kahramanmaraş Modeli olarak ifade ettiğimiz bir modeli Türkiye’ye örnek olarak sunduk. 3 yıl önce başlattığımız bu modelle bütün amatör spor kulüplerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştık. Bu sene bu bütçeyi 2 Milyon TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

Başkan Güngör, “Amatör spora desteğimizi 2 katına çıkarıyoruz”

Başkan Güngör, “Amatör spora desteğimizi 2 katına çıkarıyoruz”

6 Şubat Şehitler Futbol Turnuvası’nın açılış programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizde amatör sporumuzun gelişmesi konusunda Kahramanmaraş Modeli olarak ifade ettiğimiz bir modeli Türkiye’ye örnek olarak sunduk. 3 yıl önce başlattığımız bu modelle bütün amatör spor kulüplerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştık. Bu sene bu bütçeyi 2 Milyon TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 14:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde spor camiasından hayatını kaybeden vatandaşların anısına düzenlenen ‘6 Şubat Şehitler Futbol Turnuvası’nın açılış programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen açılış programında; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, STK ve oda başkanları, kulüp yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sporda Kahramanmaraş Modeli

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Zor günlerden geçtik. 12 bin 648 canımızı toprağa verdik. Spor camiamızdan da birçok ismi kaybettik. Hepsini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehrimizde amatör sporumuzun gelişmesi konusunda Kahramanmaraş Modeli olarak ifade ettiğimiz bir modeli Türkiye’ye örnek olarak sunduk. 3 yıl önce başlattığımız bu modelle bütün amatör spor kulüplerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştık. Bu sene bu bütçeyi 2 Milyon TL’ye çıkarıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş’a Yakışır Spor Tesisleri

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Bugün de 27 takımımızın mücadele edeceği turnuvanın ilk günü. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Spor İyileştirir’ sloganıyla düzenlenen bu turnuvanın çocuklarımız ve şehrimiz açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şehir protokolü olarak şehrimizi tüm alanlarda tekrar ayağa kaldırmak için üst düzey bir koordinasyonla çalışıyoruz. Spor altyapımızın iyileştirilmesi noktasında da yoğun gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleriyle Kahramanmaraş’ımıza yakışır yeni spor tesisleri kazandıracağız inşallah. İlçelerimize ve mahallelerimize de bir program dâhilinde spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlerimize Motivasyon Sağlayacaktır

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “6 Şubat’ta çok büyük bir afet yaşadık. Yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alan, 14 milyon nüfus bu depremden doğrudan etkilendi. Depremlerden en çok etkilenen gruplardan birisi de gençlerimiz oldu. Gençlerimiz için ‘Spor İyileştirir’ sloganıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin sonraki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz. Bu turnuvada mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah bu organizasyon, gençlerimiz başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde bir motivasyon, depremin izlerinin silinmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından yapılan başlama vuruşunun ardından 6 Şubat Şehitler Futbol Turnuvası’nda ilk müsabakalar oynandı.

Anahtar Kelimeler:
“Amatör Spora Desteğimizi 2 Katına çıkarıyoruz”Başkan Güngör
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