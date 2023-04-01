Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Avşar ve Karacasu Geçici Barınma Merkezlerini ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, çadır ve konteyner kentteki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette depremzedeleri dinleyerek taleplerini tek tek not alan Başkan Hayrettin Güngör, tüm vatandaşların ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Şehrimiz ve Hemşehrilerimiz İçin Çalışıyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm paydaşlarımızla birlikte bir yandan şehrimizin ihya ve inşası noktasında çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada büyük aşama kat ettik. Şehrimizin farklı noktalarında geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor. Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Avşar ve Karacasu Geçici Barınma Merkezlerini ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu zor süreçte tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.