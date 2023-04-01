Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile geçici barınma merkezlerini ziyaret eden Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile geçici barınma merkezlerini ziyaret eden Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Avşar ve Karacasu Geçici Barınma Merkezlerini ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, çadır ve konteyner kentteki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette depremzedeleri dinleyerek taleplerini tek tek not alan Başkan Hayrettin Güngör, tüm vatandaşların ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Şehrimiz ve Hemşehrilerimiz İçin Çalışıyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm paydaşlarımızla birlikte bir yandan şehrimizin ihya ve inşası noktasında çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada büyük aşama kat ettik. Şehrimizin farklı noktalarında geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor. Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Avşar ve Karacasu Geçici Barınma Merkezlerini ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu zor süreçte tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörBakan Karaismailoğlu Ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Göksun’da Gönül Sofralarına Misafir Oldu
Başkan Güngör, Göksun’da Gönül Sofralarına Misafir Oldu
Başkan Gürbüz rakamlarla açıkladı! Elbistan’da 992 enkaz kaldırıldı!
Başkan Gürbüz rakamlarla açıkladı! Elbistan’da 992 enkaz kaldırıldı!
Hava Sıcaklıkları Yurt Genelinde Artacak
Hava Sıcaklıkları Yurt Genelinde Artacak
Aday Adayı Kömürcü MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Aday Adayı Kömürcü MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Deprem Bölgesinde Serada Salatalık Hasadı Başladı
Deprem Bölgesinde Serada Salatalık Hasadı Başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber