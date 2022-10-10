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Başkan Güngör, ‘Binevler Kahramanmaraş’ımızın gözdesi olacak’

Necip Fazıl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen ve Binevler bölgesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Güngör, “Binevler’de 100 Milyon TL yatırımla başlattığımız projemiz son sürat devam ediyor. Esnafımızdan hamdolsun çok olumlu dönüşler aldık. Caddemizin kuzey tarafındaki altyapı yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Bu bölge; altyapısı, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıklandırmasıyla şehrimizin gözdesi olacak” dedi.

Başkan Güngör, ‘Binevler Kahramanmaraş’ımızın gözdesi olacak’

Başkan Güngör, ‘Binevler Kahramanmaraş’ımızın gözdesi olacak’

Necip Fazıl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen ve Binevler bölgesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Güngör, “Binevler’de 100 Milyon TL yatırımla başlattığımız projemiz son sürat devam ediyor. Esnafımızdan hamdolsun çok olumlu dönüşler aldık. Caddemizin kuzey tarafındaki altyapı yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Bu bölge; altyapısı, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıklandırmasıyla şehrimizin gözdesi olacak” dedi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve parti teşkilat mensuplarının da yer aldığı program muhtarlık binasında başladı. Muhtar Zülküf Tufan ve vatandaşlarla yapılan görüşmenin ardından esnaflarla bir araya gelen heyet, Binevler bölgesinde devam eden cadde yenileme çalışmalarını inceledi. Bölge esnafları ise Başkan Hayrettin Güngör’e bölgede gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Üstyapı Son Sürat Devam Ediyor

Altyapının tamamlandığı noktalarda bisiklet ve yürüyüş yollarının inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Bu bölgemizde muhtarlarımızla, esnafımızla, vatandaşlarımızla istişare halinde 100 Milyon TL yatırımla Binevler Cadde Yenileme projemizi başlatmıştık. Tüm ekiplerimiz sahada hızlı bir çalışma yapıyor. Burada uzun süreden yürüyüş yollarının, kaldırımların ve altyapının iyileştirilmesi beklentisi vardı. Bölgeyi altyapısıyla birlikte yapmayı kararlaştırdık. Şehrimizin altyapısının büyük bir kısmının yenilenmesi gerekiyor. Bunları da etaplar halinde hamdolsun yapıyoruz. Üstyapıyla ilgili çalışmaları altyapıyla bütünleşik olarak yapıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Yüzde 95 Oranında Tamamladık

Başkan Güngör açıklamasının devamında, “İlk etap Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden Tapu Kavşağı'na kadar 3,5 kilometrelik yolu hamdolsun son aşamaya getirdik. Tabii altyapı çalışmaları zahmetlidir. Hemşehrilerimizin günlük konforlarını etkiliyor. Ama biz de en hızlı şekilde burayı yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz bugün altyapıyı yapmamış olsak geleceğe dönük çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir de çift yatırım yapmış olacağız. Çünkü şehrimizin özellikle yağmur altyapısında ciddi sorunlar var. Buna rağmen hızlı bir çalışma yürüttük. Şu ana kadar yetmiş günlük süreyi geride bıraktık. Hamdolsun 3,5 kilometrelik yolun kuzey kısmı yüzde 95 oranında bitti. Karşı tarafta yüzde 40’a geldi” diye konuştu.

Esnafımızdan Çok Olumlu Dönüşler Aldık

Başkan Hayrettin Güngör cümlelerini, “Ekip arkadaşlarımız kısa süre içinde inşallah hem kaldırım iyileştirilmesi, hem altyapısı, hem ışıklandırma, hem yaya ve bisiklet yollarıyla inşallah tamamlanacağını bize ifade ediyorlar. Hemşehrilerimizle, esnafımızla bir araya geldiğimizde büyük bir memnuniyet olduğunu gördük. Onların sabrı için de teşekkür ediyoruz. Tekrar hemşehrilerimizin, esnafımızın göstermiş olduğu sağduyuya teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde tamamladı. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Başkan Güngör‘Binevler Kahramanmaraş’ımızın Gözdesi Olacak’
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