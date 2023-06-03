Başkan Güngör, Birleşmiş Milletler Heyetiyle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında hayata geçirilen ve planlanan ortak projelere ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere şehre gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı MiodragDragisic ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Şehrin yeniden imarı ve iskânı noktasında yürütülen ve planlanan faaliyetlerin görüşüldüğü ziyarette heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla Başkan Güngör’e geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Ziyaretleri ve destekleri için UNDP heyetine teşekkür eden Güngör, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Birleşmiş Milletler heyetimizle şehrimizde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Şehrimiz için el birliğiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu zor süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.