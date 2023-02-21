Başkan Güngör; “Daima hemşehrilerimizin yanındayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hükümetimiz, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada çok ciddi bir aşama kat ettik.

Karacasu Kampüsü’nde inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi’nde ilk etapta 550 konteyner kurulumu tamamlandı. Bu sayı bin 500’ü aşacak. Biz de bölgedeki asfalt ve parke çalışmalarını tamamladık. Bölgeye çocuklarımız için oyun grupları da kazandırdık. Daima hemşehrilerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında el birliğiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.