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Başkan Güngör, Demokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tarihi Kapalı Çarşı ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Güngör, Demokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Başkan Güngör, Demokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tarihi Kapalı Çarşı ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla bayramlaştı.

23 Nisan 2023 Pazar 11:44

Şehrin farklı noktalarında bayram ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tarihi Kapalı Çarşı ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Bölgede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile Kapalı Çarşı civarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Hemşehrilerimizin bayram heyecanına ortak olduk. Hamdolsun hayatın normalleşmesi adına son derece mutluluk verici bir tablo. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaşınca artar. İnşallah bu birlik ve beraberlikle yaralarımızı hızla saracağız” dedi.

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Başkan GüngörDemokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı
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