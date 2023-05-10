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Başkan Güngör; “Doğru Adımlarla Türkiye Yüzyılına Hep Birlikte İlerleyeceğiz”

Namık Kemal Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “İnşallah 14 Mayıs’ta ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olacağız. Doğru adımlarla Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “Doğru Adımlarla Türkiye Yüzyılına Hep Birlikte İlerleyeceğiz”

Başkan Güngör; “Doğru Adımlarla Türkiye Yüzyılına Hep Birlikte İlerleyeceğiz”

Namık Kemal Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “İnşallah 14 Mayıs’ta ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olacağız. Doğru adımlarla Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı tarafından Namık Kemal Mahallesi’nde düzenlenen mahalle buluşması programına katıldı. AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı programda Bakan Kirişci ve Başkan Güngör; mahalle sakinleriyle sohbet etti, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Programda konuşan Kirişci, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğru Adımlarla Yola Devam

Mahalle buluşması etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekili adaylarımız ve teşkilatımızla Namık Kemal mahallemizde düzenlenen programda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sayın Bakanımızın hemşehrilerimize hitaplarını dinledik. Bizleri büyük bir hüsnükabulle karşılayan, doludizgin ağırlayan ve heyecanlarıyla bizlere güç veren tüm mahalle sakinlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs’ta ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olacağız. Doğru adımlarla Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör; “Doğru Adımlarla Türkiye Yüzyılına Hep Birlikte İlerleyeceğiz”
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