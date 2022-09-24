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Başkan Güngör “Enesco yolculuğumuz devam ediyor”

Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde kadın şair ve yazarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil etmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz” dedi.

Başkan Güngör “Enesco yolculuğumuz devam ediyor”

Başkan Güngör “Enesco yolculuğumuz devam ediyor”

Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde kadın şair ve yazarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil etmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz” dedi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 16:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde kadın şair ve yazarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Cesur ve Fatma Zehra Aslantaş’ın da yer aldığı etkinlikte, Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyeli, Kahramanmaraşlı şair ve yazarların Türk Edebiyatı’na katkıları ve UNESCO süreci gibi konular farklı açılardan ele alındı. Programda şair ve yazarlarla bolca muhabbet eden Başkan Güngör; Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler de aktardı.

Şiir ve Edebiyatımızı Uluslararası Arenaya Taşıyacağız

Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ın kıymetli hanım yazarlarıyla Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde bir araya geldik. Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini, şehrimizde kültür sanat alanında yapılan faaliyetleri, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizi ve UNESCO sürecini değerlendirdik. Gerçekten çok verimli bir etkinlik oldu. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil etmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz. Bu güzel program ve hoş sohbetleri için hanım yazarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör “Enesco Yolculuğumuz Devam Ediyor”
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