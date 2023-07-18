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Başkan Güngör, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Arada

Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız büyük afetin ardından imar ve inşa süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı teslim edilecek. Her alanda hızlı bir çalışma var” dedi.

Başkan Güngör, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Arada

Başkan Güngör, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Arada

Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız büyük afetin ardından imar ve inşa süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı teslim edilecek. Her alanda hızlı bir çalışma var” dedi.

18 Temmuz 2023 Salı 18:11

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı programda, esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Hayrettin Güngör, ilçe otogarında da incelemelerde bulundu. Ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Güngör, program sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız büyük afetin ardından imar ve inşa süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı teslim edilecek. Her alanda hızlı bir çalışma var. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için şehrimize geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Yerinde Dönüşüm Müracaatları Başladı

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Devletimiz, hak sahibi vatandaşlarımız için Yerinde Dönüşüm projesini hayata geçirdi. E-devlet üzerinden müracaatlar başladı. Burada hem hibe hem de 2 yıl ödemesiz, 10 yıl faizsiz kredi desteği de sağlanıyor. İnşallah gerek devletimizin inşa ettiği konutlar gerekse yerinde dönüşüm çalışmalarıyla şehrimizi, ilçelerimizi tekrar eski canlılığına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörEsnaf Ve Vatandaşlarla Bir Arada
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