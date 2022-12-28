Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin farklı bölgelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Başkan Hayrettin Güngör’ün ziyaret gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Onikişubat Vadi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çardak Pide Fırını oldu. İşletme sahibi Kani Gedikli ve çalışma arkadaşlarıyla muhabbet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. Bugün de Vadi Mahallesi esnaflarımızdan Kani kardeşimizi ve çalışma arkadaşlarını ziyaret ettik, çaylarını içtik. Güler yüzü ve samimi sohbetleriyle içimizi ısıtan Kani kardeşimize ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, bereketli günler diliyorum” dedi.