Başkan Güngör; “Geçici iş yerleri bir bir teslim ediliyor”

Şehirde ticaretin canlanması ve depremde iş yerleri hasar alan esnafların ticari faaliyetleri sürdürmesi noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlar ile kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde Şazibey ve Hayrullah mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda Trabzon Caddesi’ne inşa edilen toplamda 83 geçici iş yerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel,esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da katıldı. 3 farklı noktaya inşa edilen toplamda 83 geçici iş yeri kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Daha Güzel Bir Kahramanmaraş

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyük bir felaketin ardından devlet millet iş birliğiyle hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şehrimizde her alanda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Daha güzel bir Kahramanmaraş için gayret ediyoruz. Esnaflarımızın ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında da geçici çarşılar oluşturuyor ve kura çekimiyle hak sahiplerimize teslim ediyoruz.Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçleri daha sağlıklı ve koordineli şekilde yürütmek için Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi oluşturduk. Şehir merkezimizde 2 bin 275, ilçelerimizde de bin 619 olmak üzere şehir genelinde toplamda 3 bin 894 çarşı planlandı. Merkezde bunların bin 854’ü, ilçelerimizde bin 369’u tamamlandı. Bugün de 83 iş yerimizin kura çekimini gerçekleştiriyoruz.Kura sonucu geçici iş yerlerimizde hak sahibi olan esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun” cümlelerini kaydetti.

Sanayimizi Ayağa Kaldırıyoruz

Başkan Güngör konuşmalarının devamında, “Bir taraftan şehrimizde ticari hayatı canlandırmaya çalışırken bir yandan da sanayimizi ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. OSB’lerimizle ilgili Sayın Bakanımızın da çok büyük destekleriyle ciddi bir çalışma yürütülüyor. Yeni iş yerleri için de peyderpey ihaleye çıkılıyor. Kalıcı konutlarla ilgili çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Hükümetimizin, depremden etkilenen şehirlerimizin kalkınmasına yönelik bir çalışması var. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı’mız bu bölgelerde yatırım yapmak için gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor. Önemli bir yol alındı. İnşallah bu alanda şehrimizde önemli bir yatırım gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Daima Esnafımızın Yanındayız

Programda konuşan Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci; “Esnafların iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor olması şehrin canlılığı, dinamizmi ve ekonomisi adına çok önemli bir husus. Biz esnaflarımızı ekonomimizin can damarı olarak görüyor ve bu çerçevede de her daim esnafımızın yanında oluyoruz. Şehir merkezinde ve ilçelerde oluşturulan geçici çarşıların da esnaflarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma noktasında kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. Şehrimizin alt ve üstyapısının yenilenmesi, tarihi yapıların restorasyonu gibi projelerimizi bakanlıklarımızın da desteğiyle hayata geçireceğiz. Savunma sanayi alanında da inşallah önümüzdeki süreçte şehrimize çok büyük yatırımlar kazandırılacak ve şehrimiz bu alanda gelişecek” dedi.