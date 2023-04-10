Başkan Güngör, İftarda Gönül Sofralarına Misafir Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hasene Vakfı tarafından Abdülhamid Han Camii’nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.

Birlik ve beraberliğe vesile olan iftar sofralarını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Güngör, “Ramazan’ın manevi ikliminden ve bereketinden hep birlikte istifade etmek için her gün şehrimizin farklı bir noktasında iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek orucumuzu açıyoruz. Bu akşam da Hasene Vakfı tarafından Abdülhamid Han Camii’nde düzenlenen iftar programında hemşehrilerimizle birlikte iftar yaptık. Çok sayıda gönüllüsü ile depremin yol açtığı yaraları sarmak için yoğun gayret gösteren, Ramazan ayında da her gün bin kişilik iftar yemeği veren ve çeşitli etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturan vakfımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin” dedi.